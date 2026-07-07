В Ленинградском зоопарке поселилась амурская тигрица Агафья

В Ленинградском зоопарке появилась новая обитательница — тигрица по кличке Агафья. Она прибыла в рамках программы сохранения популяции амурского тигра. Видео ее прибытия разместили в телеграм-канале учреждения.
«Мы очень долго ждали этого момента. Готовились, переживали, создавали для нее новый дом. Наконец мы можем познакомить вас с той, которая уже стала особенной для всех нас», — говорится в публикации.
Самке амурского тигра два года, раньше она жила в Центре воспроизводства редких видов животных — подразделении Московского зоопарка. Агафья, согласно публикации, спокойно перенесла дорогу, самостоятельно вышла из переноски и сразу начала исследовать свои новые владения и скрылась в них.
В зоопарке рассказали, что «она молодая, сильная, любознательная и очень игривая тигрица с отменным аппетитом». К повышенному вниманию она пока не привыкла. По словам ведущего зоолога отдела «Хищные млекопитающие» Юлии Гилицкой, «Агафья закрытая и стеснительная на публике, но наедине доверчивая и любопытная, словно ребенок».
На манула Тимофея претендуют сразу три самки
Ранее стало известно, что у манула Тимофея из Московского зоопарка появились три претендентки на создание пары. Однако этот факт пока не гарантирует стопроцентный успех. Сначала специалистам предстоит проверить их на наличие генетических заболеваний и других факторов, которые могут помешать животным произвести на свет здоровое потомство.
Когда для манула подберут подходящую пару, животные перейдут в отдельный вольер, чтобы им не мешали посетители. Гости зоопарка не смогут напрямую увидеть период ухаживаний.