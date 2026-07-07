В Ленинградском зоопарке поселилась амурская тигрица Агафья

Ранее стало известно, что у манула Тимофея из Московского зоопарка появились три претендентки на создание пары. Однако этот факт пока не гарантирует стопроцентный успех. Сначала специалистам предстоит проверить их на наличие генетических заболеваний и других факторов, которые могут помешать животным произвести на свет здоровое потомство.