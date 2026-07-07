Нижегородская область будет сотрудничать с «Корпорацией робототехники»

Нижегородская область договорилась с «Корпорацией робототехники» о внедрении передовых технологий на производствах. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.
Соглашение о сотрудничестве заключили на выставке «Иннопром-2026» в Екатеринбурге. В рамках совместной работы планируется взаимодействовать по вопросам роботизации производств и подготовки кадров. Внедрение новейших технологий позволит повысить производительность.
Глава регионального Минпрома Максим Черкасов отметил, что Нижегородская область уже демонстрирует уровень роботизации выше среднероссийского. Власти продолжат развивать это направление.
«Соглашение позволит точнее определять потребности предприятий в робототехнических решениях, укреплять кооперационные связи и формировать новые проекты в сфере автоматизации и цифровизации производства», — отметил министр промышленности.
Напомним, Могилевская область стала шестым белорусским партнером Нижегородской области.