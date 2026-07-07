В Воронеже из больницы выписали девочку, которая едва не утонула в бассейне

ВОРОНЕЖ, 7 июл — РИА Новости. Девочку, которая едва не утонула в развлекательном комплексе под Воронежем, выписали из больницы, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
«Ребенку была оказана вся необходимая медицинская помощь в больнице, после чего его выписали», — сообщили в пресс-службе министерства.
Четырнадцатого июня в соцсетях появились публикации о том, что девочка стала тонуть в бассейне на территории комплекса Jani Resort & Spa, рядом не оказалось спасателей, первую помощь ребенку оказали посетители. После ребенка госпитализировали. Следственным управлением СК РФ по Воронежской области возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.