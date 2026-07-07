Жители Ростова сообщили об увеличении времени ожидания общественного транспорта

Добавим, также накануне ростовские власти провели рейд по городским автобусам. Проверяли, работают ли кондиционеры в салонах. Всего за сутки осмотрели 70 машин, в восьми случаях система охлаждения не работала. Допустившие это компании привлекут к ответственности.