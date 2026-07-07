Жители Ростова сообщили об увеличении времени ожидания общественного транспорта

Жители Ростова-на-Дону сообщили, что на некоторых маршрутах общественного транспорта увеличилось время ожидания. Однако какой-то общей статистики нет, и подтвердить ситуацию полностью нельзя.
Несколько человек, опрошенных «КП — Ростов-на-Дону», ответили по-разному. Кто-то вовсе не заметил изменений, а кто-то вспомнил о случае более длительного ожидания на остановке.
— Показалось, что интервал автобуса № 16 немного увеличился. Пока его ждешь, успевают проехать два автобуса № 34, — рассказала одна из ростовчанок.
Напомним, ранее жители донской столицы также отметили отсутствие на маршрутах автобусов-гармошек. Как пояснили в городском департаменте транспорта, из-за «сезонного снижения числа пассажиров автобусы особо большого класса временно заменили на автобусы большого класса». Сейчас на маршрутах № 71, 4, 33, 35, 42 работают семь «гармошек».
Добавим, также накануне ростовские власти провели рейд по городским автобусам. Проверяли, работают ли кондиционеры в салонах. Всего за сутки осмотрели 70 машин, в восьми случаях система охлаждения не работала. Допустившие это компании привлекут к ответственности.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.