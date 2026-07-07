Петербургская фирма хочет обанкротить белгородскую структуру «Русагро»

По данным Rusprofile, ООО «Монополия. Онлайн» было зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 2015 году для вспомогательной деятельности, связанной с перевозками. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Единственный учредитель и управляющая организация — петербургское же АО «Монополия», которое занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления. Согласно отчету компании об аффилированных лицах, 32,8% акций принадлежит московскому АО «Сталкер», которым ранее владела Надежда Абакумова, по 23,7% — Екатерине Михайловой и Илье Дмитриеву, 8,3% — ООО «Монополия. Онлайн», 5,2% — Кириллу Каликину, 0,8% — Льву Стариковскому. 2025 год ООО «Монополия. Онлайн» завершило с выручкой 45 млрд руб. и убытком 7,1 млрд руб. 2024-й компания отработала с выручкой 56,9 млрд руб. и чистой прибылью 430 млн руб.