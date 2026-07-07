В Мурманской области стартовал ремонт участка дороги Мишуково — Снежногорск

Специалисты приведут в порядок участок с 0-го по 9-й километр. Они заменят дорожное покрытие проезжей части, выполнят планировку обочин и нанесут горизонтальную разметку. Рабочие уже установили информационные щиты и временные дорожные знаки, провели геодезические работы, а также начали срезку существующего покрытия. Отмечается, что ремонт ведется по одной половине проезжей части, чтобы не перекрывать движение полностью.