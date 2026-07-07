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В Мурманской области стартовал ремонт участка дороги Мишуково — Снежногорск

Там заменят дорожное покрытие, выполнят планировку обочин и нанесут разметку.

Ремонт еще одного участка дороги Мишуково — Снежногорск начали в Мурманской области, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона. Работы проходят при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Специалисты приведут в порядок участок с 0-го по 9-й километр. Они заменят дорожное покрытие проезжей части, выполнят планировку обочин и нанесут горизонтальную разметку. Рабочие уже установили информационные щиты и временные дорожные знаки, провели геодезические работы, а также начали срезку существующего покрытия. Отмечается, что ремонт ведется по одной половине проезжей части, чтобы не перекрывать движение полностью.

Параллельно на этой же дороге мастера ремонтируют участок с 30-го по 38-й километр. Там они уже завершили срезку старого покрытия, уложили выравнивающий слой и начали устройство верхнего слоя асфальтобетона. Общая строительная готовность этого участка составляет 56%.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.