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Минимум нарушений нашли в популярных нижегородских автобусах

Во время проверки маршрутов № 26, 40, 43, 48 и 85 специалисты не выявили проблем с кондиционерами и оборудованием для маломобильных пассажиров.

Специалисты Центра развития транспортных систем проверили выполнение условий государственных контрактов на маршрутах № 26, 40, 43, 48 и 85 в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в ЦРТС.

Всего было обследовано 19 автобусов. Нарушения выявили только в двух автобусах, курсирующих по маршрутам № 43 и № 85. Они касались неполного информационного оформления кузовов. В остальных 17 автобусах нарушений не обнаружили.

Кроме того, специалисты проверили работу кондиционеров и оборудования для посадки и высадки маломобильных пассажиров. Из 19 автобусов 16 были оснащены кондиционерами, которые работали в штатном режиме. Аппарели и кнопки вызова водителя оказались исправны во всех проверенных транспортных средствах. По итогам проверки перевозчикам рекомендовали усилить контроль за обеспечением перевозок маломобильных пассажиров.

Ранее сообщалось, что нижегородцы спокойно отнеслись к отмене налички в общественном транспорте.