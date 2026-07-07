Минимум нарушений нашли в популярных нижегородских автобусах

Специалисты Центра развития транспортных систем проверили выполнение условий государственных контрактов на маршрутах № 26, 40, 43, 48 и 85 в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в ЦРТС.
Всего было обследовано 19 автобусов. Нарушения выявили только в двух автобусах, курсирующих по маршрутам № 43 и № 85. Они касались неполного информационного оформления кузовов. В остальных 17 автобусах нарушений не обнаружили.
Кроме того, специалисты проверили работу кондиционеров и оборудования для посадки и высадки маломобильных пассажиров. Из 19 автобусов 16 были оснащены кондиционерами, которые работали в штатном режиме. Аппарели и кнопки вызова водителя оказались исправны во всех проверенных транспортных средствах. По итогам проверки перевозчикам рекомендовали усилить контроль за обеспечением перевозок маломобильных пассажиров.
Ранее сообщалось, что нижегородцы спокойно отнеслись к отмене налички в общественном транспорте.