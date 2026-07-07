Минимум нарушений нашли в популярных нижегородских автобусах

Кроме того, специалисты проверили работу кондиционеров и оборудования для посадки и высадки маломобильных пассажиров. Из 19 автобусов 16 были оснащены кондиционерами, которые работали в штатном режиме. Аппарели и кнопки вызова водителя оказались исправны во всех проверенных транспортных средствах. По итогам проверки перевозчикам рекомендовали усилить контроль за обеспечением перевозок маломобильных пассажиров.