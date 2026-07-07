Тагильская спортсменка взяла серебро на первенстве России по пауэрлифтингу

Соревнования состоялись с 25 по 30 июня в Оренбурге в дисциплинах «жим» и «жим классический». В них приняли участие 347 атлетов из 51 региона страны. Анна Перевалова, представлявшая Свердловскую область, выступила в возрастной категории 14−18 лет и весовой до 52 килограммов. Продемонстрировав высокий уровень физической подготовки, спортсменка сумела подняться на вторую ступень пьедестала.