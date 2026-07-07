Тагильская спортсменка взяла серебро на первенстве России по пауэрлифтингу

Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва «Юпитер» из Нижнего Тагила Анна Перевалова завоевала серебро на первенстве России по пауэрлифтингу, сообщили в управлении по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города. Турнир организовали в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России».
Соревнования состоялись с 25 по 30 июня в Оренбурге в дисциплинах «жим» и «жим классический». В них приняли участие 347 атлетов из 51 региона страны. Анна Перевалова, представлявшая Свердловскую область, выступила в возрастной категории 14−18 лет и весовой до 52 килограммов. Продемонстрировав высокий уровень физической подготовки, спортсменка сумела подняться на вторую ступень пьедестала.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.