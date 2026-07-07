В Волгоградской области очистили около 300 километров береговых линий

Около 300 км береговых линий очистили в Волгоградской области с начала сезона Всероссийской акции «Вода России», сообщили в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона. Мероприятия проходили по национальному проекту «Экологическое благополучие».
С начала сезона на прибрежных территориях водоемов прошло уже более 250 субботников. К ним присоединились около 9 тыс. экодобровольцев, а общий объем собранного мусора составил 450 куб. м. Наиболее масштабные мероприятия уже прошли в Волгограде, Волжском, Камышине, Урюпинске и Жирновском районе.
Отмечается, что за последние пять лет в акции приняли участие более 80 тыс. жителей Волгоградской области. Было очищено свыше 4 тыс. км берегов и собрано около 5,5 тыс. куб. м мусора.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.