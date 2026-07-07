В Волгоградской области очистили около 300 километров береговых линий

С начала сезона на прибрежных территориях водоемов прошло уже более 250 субботников. К ним присоединились около 9 тыс. экодобровольцев, а общий объем собранного мусора составил 450 куб. м. Наиболее масштабные мероприятия уже прошли в Волгограде, Волжском, Камышине, Урюпинске и Жирновском районе.