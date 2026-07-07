Количество абитуриентов ПГНИУ увеличилось на 16%

По данным на 7 июля число заявлений на поступление по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры в Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) составило 9618. Это на 16% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было подано 8312 заявления. Об этом сообщает пресс-служба ПГНИУ.