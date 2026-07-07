Беду на семью навлечёшь! Что запрещено в день Петра и Февронии 8 июля 2026

По церковному преданию, муромский князь Пётр тяжело заболел: его тело покрылось язвами, и никто из лекарей не мог ему помочь. Во сне ему было открыто, что исцелить его способна простая крестьянская девушка Феврония, славившаяся мудростью и даром врачевания. Он нашёл её в рязанской земле, и она согласилась исцелить князя при одном условии — тот возьмёт её в жёны. Пётр пообещал, но после выздоровления не сдержал слова, и болезнь вернулась. Лишь когда он всё же женился на Февронии, недуг отступил окончательно.