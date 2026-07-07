Беду на семью навлечёшь! Что запрещено в день Петра и Февронии 8 июля 2026

8 июля в России отмечают День семьи, любви и верности — праздник, приуроченный к православному дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии. История муромских супругов, живших восемь веков назад, до сих пор остаётся для многих пар примером того, каким должен быть настоящий брак. О житии Петра и Февронии, молитве святым, а также о том, что можно и чего нельзя делать в этот день, — в материале сайта perm.aif.ru.
Житие Петра и Февронии.
По церковному преданию, муромский князь Пётр тяжело заболел: его тело покрылось язвами, и никто из лекарей не мог ему помочь. Во сне ему было открыто, что исцелить его способна простая крестьянская девушка Феврония, славившаяся мудростью и даром врачевания. Он нашёл её в рязанской земле, и она согласилась исцелить князя при одном условии — тот возьмёт её в жёны. Пётр пообещал, но после выздоровления не сдержал слова, и болезнь вернулась. Лишь когда он всё же женился на Февронии, недуг отступил окончательно.
Брак князя с простолюдинкой не устроил муромских бояр и их жён — они потребовали, чтобы Пётр отказался либо от престола, либо от супруги. Князь выбрал Февронию и покинул Муром. Однако вскоре в городе начались усобицы из-за борьбы за власть, и бояре сами попросили супругов вернуться. Пётр и Феврония правили Муромом до глубокой старости, прославившись милосердием, мудростью и справедливостью.
В преклонном возрасте супруги приняли монашеский постриг с именами Давид и Евфросиния и завещали похоронить себя в одном гробу с тонкой перегородкой. Они молили Бога даровать им кончину в один день и, согласно преданию, оба скончались 25 июня 1228 года по юлианскому календарю (8 июля — по современному календарю). Их тела сначала положили в разных монастырях, однако на следующее утро они, по преданию, чудесным образом оказались вместе. В 1547 году Русская православная церковь причислила Петра и Февронию к лику святых. Сейчас их мощи покоятся в едином гробу в Свято-Троицком женском монастыре в Муроме.
Молитва Петру и Февронии.
Петра и Февронию почитают как главных покровителей семьи и брака на Руси. К ним обращаются с молитвой о создании крепкой семьи, поиске второй половинки, мире между супругами и рождении детей. Их история — это символ настоящей преданности, когда люди преодолевают все трудности вместе.
«О угодницы Божии, благовернии княже Петре и княгине Февроние, к вам прибегаем и к вам со упованием крепким молимся: вознесите о нас, грешных (имярек), святыя молитвы ваши ко Господу Богу и испросите у благости Его вся благопотребная душам и телесем нашим: веру праву, надежду благу, любовь нелицемерну, благочестие непоколебимо, в добрых делех преуспеяние. И ходатайствуйте нам у Царя Небеснаго житие благополучное и добрую христианскую кончину. Ей, чудотворцы святии! Не презрите молитв наших, но будите о нас приснии предстателие ко Господу, и сподобите нас помощию вашею спасение вечное получити и Царствие Небесное унаследовати, да славословим неизречённое человеколюбие Отца и Сына и Святаго Духа, в Троице покланяемаго Бога во веки веков».
Другие молитвы доступны на сайте храма святых благоверных князей Петра и Февронии.
Что нельзя делать в день Петра и Февронии 8 июля 2026 года?
— Нельзя ссориться с близкими и выяснять отношения. Считается, что любой конфликт в этот день может надолго оставить обиды и нарушить мир в семье. Поэтому старались проявлять терпение, прощать друг друга и избегать резких слов.
— Нельзя венчаться. День памяти Петра и Февронии приходится на время Петрова поста, когда православная церковь не совершает таинство венчания. Поэтому пары обычно выбирают для этого другую дату.
— Нельзя шить и заниматься рукоделием. По народным поверьям, иголку и нитки в этот день лучше отложить, чтобы не «зашить» семейное счастье и удачу. Считалось, что день стоит посвятить близким и добрым делам.
— Нельзя давать деньги и брать в долг. В народе верили, что вместе с деньгами можно отдать своё благополучие, а взятые в этот день долги будут долго напоминать о себе. Поэтому старались избегать любых денежных обязательств.
Что можно делать в день Петра и Февронии 8 июля 2026 года?
— Посетить храм и помолиться. В этот день верующие обращаются с молитвами к святым Петру и Февронии, прося о любви, семейном согласии и благополучии. Также принято благодарить за близких и просить мира в доме.
— Провести время с близкими. День считается праздником семьи, поэтому его стараются посвятить родным, совместному отдыху и тёплому общению. Считается, что это помогает укрепить отношения и сохранить взаимопонимание.
— Мириться после старых обид. По традиции 8 июля — благоприятное время для примирения и искреннего прощения. Считается, что сделанный в этот день первый шаг к миру помогает восстановить хорошие отношения.
— Сделать предложение руки и сердца. Хотя венчание в этот день может не совершаться из-за Петрова поста, предложение считается добрым и счастливым знаком. По народным поверьям, такие союзы обещают быть крепкими и долгими.