В Волгограде ЦУМ признан аварийным зданием целиком

Корректировку проектной документации с учетом выявленных дефектов оценили в 20 миллионов рублей, срок готовности — декабрь прошлого года. Контракт подписан 4 апреля 2025 года, но статус до сих пор указан как «на исполнении», закрывающих документов не найдено.