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В Волгограде ЦУМ признан аварийным зданием целиком

Экспертизу здания задержали на семь месяцев.

Комитет госохраны объектов культурного наследия Волгоградской области опубликовал акт экспертизы по реконструкции ЦУМа. В Волгограде документ вышел с опозданием на семь месяцев после истечения срока контракта.

Корректировку проектной документации с учетом выявленных дефектов оценили в 20 миллионов рублей, срок готовности — декабрь прошлого года. Контракт подписан 4 апреля 2025 года, но статус до сих пор указан как «на исполнении», закрывающих документов не найдено.

Обследование конструкций выявило вертикальные трещины в колоннах и пилонах, оголение арматуры, разрушение кирпичной кладки. Фундамент здания признан работоспособным, но колонны — аварийными, из-за чего аварийным признано все здание.

v1.ru пишет: согласно акту ГИКЭ, старые конструкции основного здания ЦУМа предстоит разобрать и заменить новыми. Экспертиза заняла 75 страниц, документацию изучали с 18 мая по 6 июля, итог — положительное заключение.

Проектом предусмотрен демонтаж покрытий, перекрытий и колонн с полной заменой конструкций. Как задержка экспертизы повлияет на срок сдачи объекта, в комитете госохраны пока не уточнили.

Ранее сообщалось, что в Волгограде банкротят компанию, занимавшуюся ремонтом ЦУМа.