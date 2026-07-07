Нижегородский физик рассказал о значении остановки адронного коллайдера

Однако никаких научных оснований для подобных опасений нет. Физики объясняют: процессы, которые происходят в коллайдере, постоянно возникают и в природе. Космические лучи ежедневно сталкиваются с частицами в атмосфере Земли, причем энергия таких столкновений нередко значительно выше, чем может обеспечить БАК. Если бы подобные процессы могли привести к катастрофе, она произошла бы задолго до появления человечества. Более того, согласно современным физическим теориям, даже гипотетические микроскопические черные дыры должны практически мгновенно испаряться и не представляют никакой опасности.