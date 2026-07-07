Алкомаркет в Волгограде переделают в спорткомплекс по решению суда

История тянется с 2022 года. Тогда администрация региона выделила земельный участок на улице Хользунова, 61 компании «Рента Вектор» без торгов. Условие было одно — построить там спортивный комплекс. Но вместо ФОКа на этом месте открыли сетевой алкомаркет. Прокуратура проверила ситуацию и пошла в суд. Специалисты доказали, что сделка с землей ничтожна, а сам магазин — самовольная постройка. Суд встал на сторону надзорного ведомства. Участок вернули государству, а владельца обязали переделать здание.