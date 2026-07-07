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Алкомаркет в Волгограде переделают в спорткомплекс по решению суда

В Волгоградской области прокуратура добилась реконструкции магазина в ФОК.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде начали перестраивать магазин в физкультурно-оздоровительный комплекс. Так исполняют решение суда, которое вынесли по иску прокуратуры, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на надзорное ведомство.

История тянется с 2022 года. Тогда администрация региона выделила земельный участок на улице Хользунова, 61 компании «Рента Вектор» без торгов. Условие было одно — построить там спортивный комплекс. Но вместо ФОКа на этом месте открыли сетевой алкомаркет. Прокуратура проверила ситуацию и пошла в суд. Специалисты доказали, что сделка с землей ничтожна, а сам магазин — самовольная постройка. Суд встал на сторону надзорного ведомства. Участок вернули государству, а владельца обязали переделать здание.

Сейчас ответчик уже начал реконструкцию. Магазин перестраивают в физкультурно-оздоровительный комплекс, как и предполагалось изначально. За процессом следит прокуратура.