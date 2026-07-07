Госдума утвердила штрафы для УК за недопуск операторов связи в дома

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором и третьем, окончательном, чтении закон, который вводит административные штрафы для управляющих компаний за нарушение правил взаимодействия с операторами связи при монтаже, эксплуатации и демонтаже сетей на объектах общего имущества в многоквартирных домах.
Согласно новой части 1.1 статьи 9.21 КоАП, за такое нарушение должностным лицам будет грозить штраф от 10 до 40 тысяч рублей, юридическим лицам — от 100 до 500 тысяч рублей.
За повторное нарушение штраф для должностных лиц составит от 40 до 50 тысяч рублей либо дисквалификация на срок до трех лет, для юрлиц — от 600 тысяч до 1 миллиона рублей.
Эта статья Кодекса об административных правонарушениях предусматривает ответственность за нарушение правил недискриминационного доступа и порядка подключения к сетям. И ранее распространялась только на субъекты естественной монополии, а также владельцев объектов электросетевого хозяйства, водопроводных и канализационных сетей.
Новый закон также добавляет в этот список препятствование владельцем тепловых сетей передаче по ним тепловой энергии. Наказание за все составы одинаковое и совпадает с вводящимся для УК.