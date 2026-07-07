Минтранс поделился подробностями реконструкции аэропорта в Перми

Речь идёт о реконструкции инфраструктуры воздушной гавани Перми, которая длится уже не первый год. Работы, которые ведут на этом этапе, включают в себя обустройство перрона, рулежной дорожки С и пути руления, а также обустройство инженерных коммуникаций и освещения.