Минтранс поделился подробностями реконструкции аэропорта в Перми

Сотрудники Минтранса Пермского края рассказали о подробностях преобразований, которые сейчас происходят в аэропорту Большом Савино в Перми, в официальном сообществе ведомства в МАХ.
Речь идёт о реконструкции инфраструктуры воздушной гавани Перми, которая длится уже не первый год. Работы, которые ведут на этом этапе, включают в себя обустройство перрона, рулежной дорожки С и пути руления, а также обустройство инженерных коммуникаций и освещения.
«Специалисты заменили естественное основание для усиления прочности. На всей территории реконструкции демонтировали существующее бетонное и асфальтовое покрытие (это 15 тысяч кубометров бетона), с помощью специальной дробильной установки измельчили бетон до мелкой крошки, которая в дальнейшем послужила основанием для дорожной одежды. Затем произвёли выемку около 200 тысяч кубометров грунта на глубину три метра и засыпали котлованы измельченным бетоном», — рассказали сотрудники ведомства.
Таким образом, по словам представителей минтранса, подрядчик послойно отсыпал противопучинистый слой из щебеночно-песчаной смеси толщиной два метра. Этот слой поможет защитить основание от перепада температур. Сверху уложили слой щебня толщиной 25 см и четыре слоя асфальта суммарной толщиной 25 см.
«В аэропорту началось асфальтирование перрона и пути руления. Из общего объема асфальта уложили уже 35%. На перроне почти завершена работа по устройству противопучинистого слоя. На рулежной дорожке С на 78% завершена засыпка котлована, на 36% — обустройство протипопучинистого слоя. Сейчас здесь ведут переустройство сетей связи», — добавили в ведомстве.
Представители минтранса сообщили, что параллельно на участке строят насосную станцию, водосточно-дренажную сеть, устанавливают освещение. Им также предстоит смонтировать системы молниезащиты и заземления, аэродромные знаки и сигнальные огни.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что все работы по контракту должны завершиться к 30 сентября 2026 года.