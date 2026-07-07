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В МЧС Крыма рассказали, как правильно использовать генераторы

Крымчанам напомнили, что генератор запрещено использовать в квартире.

Источник: Комсомольская правда

В связи с перебоями в электроснабжении многие крымчане приобретают генераторы. Однако неправильная эксплуатация может быть опасна. Специалисты ГУ МЧС России по Крыму дали рекомендации по безопасному использованию оборудования.

Главная угроза — угарный газ. Генератор нельзя размещать в гараже, сарае или любом закрытом помещении. Даже при выключенном двигателе уровень СО может резко подняться. Устанавливать устройство нужно не ближе 6 метров от окон, дверей и вентиляции. Категорически запрещено использовать генератор в квартире — оптимальный вариант для многоэтажек — инверторная зарядная станция, передает «Крымская газета».

При первых симптомах отравления (головная боль, головокружение) нужно немедленно выйти на свежий воздух. Нельзя подключать генератор к настенной розетке, перегружать его, хранить топливо рядом с работающим устройством и оставлять его без присмотра. Перед заправкой генератор должен полностью остыть.

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