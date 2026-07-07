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В Татарстане обновят участок дороги Чистополь — Нижнекамск

Работы уже стартовали: мастера срезали старое покрытие и уложили выравнивающий слой.

Участок автодороги Чистополь — Нижнекамск отремонтируют в Республике Татарстан, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона. Работы проходят по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

Специалисты приведут в порядок отрезок с 5,7 по 7,1 километр. Работы уже стартовали: мастера выполнили фрезерование асфальтобетонного покрытия и уложили выравнивающий слой. После этого на объекте устроят верхний слой покрытия, укрепят обочины щебнем и нанесут дорожную разметку.

Напомним, что в этом году по нацпроекту на региональных дорогах в Нижнекамской агломерации планируется отремонтировать 43 объекта общей протяженностью 52,6 км.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.