В поселке Венцы на Кубани благоустроят пространство на Советской улице

Общественное пространство благоустроят на Советской улице в поселке Венцы Краснодарского края, сообщили в министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона. Работы пройдут при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Специалисты проложат новые пешеходные дорожки, установят современное освещение, оборудуют детскую игровую зону с безопасным покрытием и разместят малые архитектурные формы. Завершить все работы планируют в октябре. Напомним, в 2026 году в Краснодарском крае планируют обновить 124 территории — парки, скверы и набережные.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.