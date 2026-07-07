Власти назвали стоимость ИИ-ролика в честь 80-летия Калининградской области

ИИ-ролик в честь 80-летия Калининградской области, который 4 июля опубликовал в соцсетях губернатор Алексей Беспрозванных, а потом демонстрировавшийся между выступлениями артистов на гала-концерте, обошелся в 780 тысяч рублей. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в региональном министерстве культуры и туризма.
«Ролик, который транслировали на стадионе, изготовила калининградская студия “SoulMedia”, — уточнили в министерстве. — Стоимость для заказчика, которым выступил Туристский информационный центр Калининградской области, составила 780 тысяч рублей, что в несколько раз ниже рыночной стоимости подобного ролика».
Создатели ролика отметили, что его разработка была в том числе и их инициативой. «Команда лично была заинтересована в подобном производстве к юбилею города и региона, специалисты провели большую работу с министерством культуры и туризма, областными и городскими музеями, архивом и другими организациями. Существенную часть производственных расходов студия взяла на себя», — добавили в министерстве.
Ранее жители заметили, что создатели видео разместили многоквартирные жилые дома на острове Канта и сдвинули Дом Советов на берег реки Преголи (его создатели ролика назвали «символом эпохи, отлитым в бетоне»).
В ролике упомянуты многие известные уроженцы региона, а также люди, оставившие значимый след на калининградской земле. В их числе Алексей Леонов, Олег Газманов, Владимир Вдовиченков, Светлана Сивкова, Андрей Шумилин, Николай Рыжов, Наталья Ищенко и патриарх Кирилл.
Каждому юбилейному десятилетию создатели ролика дали свое название. Например, нулевые были названы «десятилетием масштабных побед», десятые — «десятилетием подъема», а двадцатые — «десятилетием открытых горизонтов».