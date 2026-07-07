Власти назвали стоимость ИИ-ролика в честь 80-летия Калининградской области

Создатели ролика отметили, что его разработка была в том числе и их инициативой. «Команда лично была заинтересована в подобном производстве к юбилею города и региона, специалисты провели большую работу с министерством культуры и туризма, областными и городскими музеями, архивом и другими организациями. Существенную часть производственных расходов студия взяла на себя», — добавили в министерстве.