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Власти назвали стоимость ИИ-ролика в честь 80-летия Калининградской области

В минкульттуризма уточнили, что цена видео «в несколько раз ниже рыночной стоимости».

ИИ-ролик в честь 80-летия Калининградской области, который 4 июля опубликовал в соцсетях губернатор Алексей Беспрозванных, а потом демонстрировавшийся между выступлениями артистов на гала-концерте, обошелся в 780 тысяч рублей. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в региональном министерстве культуры и туризма.

«Ролик, который транслировали на стадионе, изготовила калининградская студия “SoulMedia”, — уточнили в министерстве. — Стоимость для заказчика, которым выступил Туристский информационный центр Калининградской области, составила 780 тысяч рублей, что в несколько раз ниже рыночной стоимости подобного ролика».

Создатели ролика отметили, что его разработка была в том числе и их инициативой. «Команда лично была заинтересована в подобном производстве к юбилею города и региона, специалисты провели большую работу с министерством культуры и туризма, областными и городскими музеями, архивом и другими организациями. Существенную часть производственных расходов студия взяла на себя», — добавили в министерстве.

Ранее жители заметили, что создатели видео разместили многоквартирные жилые дома на острове Канта и сдвинули Дом Советов на берег реки Преголи (его создатели ролика назвали «символом эпохи, отлитым в бетоне»).

В ролике упомянуты многие известные уроженцы региона, а также люди, оставившие значимый след на калининградской земле. В их числе Алексей Леонов, Олег Газманов, Владимир Вдовиченков, Светлана Сивкова, Андрей Шумилин, Николай Рыжов, Наталья Ищенко и патриарх Кирилл.

Каждому юбилейному десятилетию создатели ролика дали свое название. Например, нулевые были названы «десятилетием масштабных побед», десятые — «десятилетием подъема», а двадцатые — «десятилетием открытых горизонтов».

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