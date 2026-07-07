Программа Дня семьи, любви и верности в Красноярске 2026

В Красноярске День семьи, любви и верности отметят масштабно: «Парад семьи», «Мост семейного счастья», десятки мастер-классов, торжественные вручения памятных адресов молодым парам и супругам-юбилярам, а также кино под открытым небом и даже акция «День без разводов». Полная программа мероприятий — в материале krsk.aif.ru.