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Игры, парад, кино. Программа Дня семьи, любви и верности в Красноярске 2026

Подготовили полную программу празднования Дня семьи, любви и верности в Красноярске в 2026 году.

В Красноярске День семьи, любви и верности отметят масштабно: «Парад семьи», «Мост семейного счастья», десятки мастер-классов, торжественные вручения памятных адресов молодым парам и супругам-юбилярам, а также кино под открытым небом и даже акция «День без разводов». Полная программа мероприятий — в материале krsk.aif.ru.

«Мост семейного счастья» и Парад семьи.

8 июля символической площадкой дня станет пешеходный виадук рядом с администрацией города на улице Карла Маркса, 93. На один день его превратят в «Мост семейного счастья»: разместят ромашки, большое сердце и красную дорожку — идеальную фотозону для пар. Любая пара сможет сделать памятные снимки и загадать желание.

В 11:30 от моста стартует «Парад семьи» — торжественное шествие молодожёнов и супругов-юбиляров, которое завершится поднятием флага города и концертной программой. Полюбоваться праздничным оформлением можно до 20:00.

В 13:00 в овальном зале администрации глава города Сергей Верещагин вручит памятные адреса супружеским парам, прожившим в браке более 25 лет.

Вручение памятных адресов молодожёнам.

14:00 — филиал Национального центра «Россия» (ул. Дубровинского, 1Ж). Торжественная регистрация брака в рамках III Всероссийского свадебного фестиваля «РОССИЯ. СОЕДИНЯЯ СЕРДЦА». Молодожёны получат памятные адреса от имени президента РФ и губернатора края.

17:00 — МФСК «Сопка» (ул. Биатлонная, 25Б). Церемония в рамках акции Министерства образования РФ «СЕМЕЙНЫЙ ДИПЛОМ» с вручением памятных адресов от губернатора и ректора СФУ.

Праздники в районах Красноярска.

10:00−21:00 — Культурно-исторический центр «Успенский» (ул. Лесная, 55а, стр. 3). Масштабная программа: выступления семейных династий, выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного творчества, семейные мастер-классы (плетение венков из ромашек, рисование, аквамозаика), концерт Сибирского мужского хора, семейный квест, а также молебны о семейном благополучии в Успенском мужском монастыре.

12:00 — сквер перед храмом Иоанна Предтечи (ул. Горького, 27). Железнодорожный район устроит праздник с чествованием супружеских пар, концертной программой и мастер-классами по изготовлению ромашки.

15:00 — сквер Энтузиастов. Кировский район: выездная регистрация брака, чествование семей-юбиляров, интерактивные локации, мастер-классы, «Почта любви» и концерт.

18:00 — сквер Петра и Февронии (пр. Металлургов, 22/1). Советский район: фотозона с ромашками, чествование семей-юбиляров, мастер-классы и концерт.

17:00 — сквер «Юнга». Ленинский район: выступления творческих коллективов, интерактивные площадки с конкурсами и призами.

18:00 — площадь имени Я. М. Свердлова. Свердловский район: праздничный концерт и творческие мастерские.

В 12:00 у памятника святым Петру и Февронии в сквере Труда и Согласия митрополит Никита совершит молебен.

Кино под открытым небом.

20:00 — Краевой Дворец молодёжи (ул. Павлова, 21). Показ художественного фильма «Папа может» (2025 год, 6+) — тёплая семейная история под звёздным небом. Вход свободный. Не забудьте пледы и хорошее настроение.

21:30 — Театральный дворик ТЮЗа. Бесшумный показ мультфильма «Царевна-лягушка» от проекта «Мама, я в кино!». Звук транслируется в индивидуальные беспроводные наушники. Перед показом в 19:30 — квиз-вечеринка «Код на искусство». Требуется регистрация.

Концерты в филармонии.

Красноярская филармония приглашает на два праздничных концерта:

Малый зал имени Шпиллера — Красноярский филармонический русский оркестр имени Бардина выступит вместе с детьми артистов. Юные музыканты исполнят произведения в дуэтах с родителями. В программе: «Гимн семье», «Лебединая верность», «Песня про папу», «Главное — семья», вальс из фильма «Мой ласковый и нежный зверь», «Танец с саблями» и другие.

Органный зал — концерт «Город влюблённых людей» с мелодиями Эдит Пиаф, Шарля Азнавура и Джо Дассена, а также русскими и советскими хитами о любви.

День без разводов и помощь психологов.

В День семьи, любви и верности в ЗАГСах Красноярского края пройдёт акция «Скажем НЕТ разводам!». Сотрудники не будут принимать заявления о расторжении брака.

Для пар, переживающих кризис, организованы бесплатные консультации с психологами:

Дом семейных торжеств Красноярска (пр. Мира, 24г) — с 10:00 до 12:00 работают семейный психолог и медиатор.

ЗАГС Ленинского района (ул. Красраб, 36) — с 10:00 до 12:00 консультируют специалисты «Российского Красного Креста».

Талнахский ЗАГС Норильска (ул. Диксона, 10) — с 9:00 до 17:00 принимают психологи из Центра семьи.

«Споры, разногласия, ссоры. Порой кажется, что выхода нет. Но это не так — мы поможем его найти! Не принимайте важных решений на эмоциях — дайте отношениям шанс», — обратились к красноярцам организаторы. Телефон для справок: 8 (391) 222−62−41, 222−62−40.

Продолжение праздника (9−11 июля).

9 июля — в Национальном центре «Россия» пройдут лекции о здоровье семьи и психологической устойчивости.

11 июля — в 15:00 во Дворце молодёжи состоится Городской семейный фестиваль с игровыми площадками.