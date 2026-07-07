Троих заводчан, пострадавших при ракетном ударе по Волгограду, выписали домой

— Еще три человека выписаны с улучшением самочувствия. Еще двое пострадавших продолжают находиться под медицинским наблюдением. Один пациент продолжает лечение в реанимационном отделении, его состояние оценивается как тяжелое, — сообщили в областном комитете здравоохранения.