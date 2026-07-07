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Троих заводчан, пострадавших при ракетном ударе по Волгограду, выписали домой

Трое пострадавших при ракетном ударе ВСУ по заводу в Волгограде выписаны из.

Трое пострадавших при ракетном ударе ВСУ по заводу в Волгограде выписаны из больницы. Еще двое продолжают находиться под медицинским наблюдением.

— Еще три человека выписаны с улучшением самочувствия. Еще двое пострадавших продолжают находиться под медицинским наблюдением. Один пациент продолжает лечение в реанимационном отделении, его состояние оценивается как тяжелое, — сообщили в областном комитете здравоохранения.

Напомним, ракетный удар по предприятию в Краснооктябрьском районе Волгограда ВСУ нанесли в ночь утром 27 июня. Двое работников завода погибли — тело одного из них спасателям удалось обнаружить лишь на вторые сутки поисков. Одиннадцать сотрудников предприятия пострадали.

3 июля в Волгограде простились с погибшими Татьяной Мотырыгиной и Олегом Варламовым.