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Беспрозванных ввёл режим повышенной готовности из-за надвигающегося шторма

Экстренные службы заступят на дежурство с 20:00.

Источник: Клопс.ru

Алексей Беспрозванных ввёл в Калининградской области режим повышенной готовности к ЧС из-за надвигающегося шторма. Об этом глава региона сообщили в своём телеграм-канале во вторник, 7 июля.

«Ввожу режим повышенной готовности с 20:00 сегодняшнего дня. Все службы переходят в режим готовности к реагированию на ЧС. В случае возможных последствий это позволит оперативно приступать к их ликвидации: аварии на сетях, падение деревьев, металлоконструкций и другие опасные ситуации», — написал губернатор и попросил жителей пережидать непогоду в безопасном месте.

С 00:00 8 июля в Калининградской области ожидается сильный шторм. По данным МЧС, ветер — до 34 м/с, волна на побережье — до 5 метров.

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