Краснодарский футбольный клуб потерял профессиональный статус

ПФК «Кубань», несмотря на финансовые трудности, смог доиграть до конца сезона. Но, что называется, уже в порту судно все-таки затонуло. Объявлено это было с традиционным оптимизмом, вызвавшим ярость болельщиков.
Пресс-служба «успокоила» торсиду: «Кубань» продолжит свою жизнь и деятельность. А дальше шло разъяснение, что в связи со сложностями при прохождении лицензирования профессиональный футбольный клуб участия в предстоящем первенстве Второй лиги не примет. А «возродится» в следующем сезоне.
«Желто-зеленые не исчезают с футбольной карты страны — мы берем необходимую паузу для перезагрузки. В этот период наше главное внимание будет приковано к молодежной команде», — говорится в официальном сообщении.
В переводе на нормальный язык это означает, что клуб все-таки с карты профессионального футбола исчезает. Остается только «Кубань-М», полностью сформированная из местных воспитанников. Она будет играть в Высшей лиге чемпионата Краснодарского края.
Хотя кубанцы стали аутсайдерами, они никуда не вылетали. Из-за того что группа А Второй лиги играет по системе «осень-весна», а группа Б — «весна-осень», сезон у них завершается в разное время. И обмен между лигами происходит по итогам осеннего этапа. Впрочем, планы возрождения есть. В клубе обещают, что уже осенью «Кубань» возобновит полноценную работу на профессиональном уровне. Тогда начнется формирование состава для участия во Второй лиге Б, старт сезона которой запланирован на март 2027 года.
Это не первое переформатирование в истории команды. Футбольные клубы в нижних лигах уходят и возвращаются не реже, чем Алла Пугачева. Образованная в 1928 году «Кубань» своеобразно отметила 90-летие, в 2018 году прекратив существование. Запустили процедуру банкротства. Далее началось раздвоение. Любительский футбольный клуб образовался сразу, сегодня это крепкий середняк чемпионата Краснодара. Права на бренд выкупила общественная организация болельщиков, так что официальной преемницей исторической «Кубани» является именно любительская команда.
В 2020 году появилась тезка на профессиональном уровне. Этот коллектив возник не на пустом месте: в «Кубань» переименовали ФК «Урожай». Исполком Российского футбольного союза право на преемственность за новообразованным клубом не признал. Вообще похожие истории были и с другими знаменитыми провинциальными командами, но для владикавказской «Алании» и волгоградского «Ротора» РФС подтвердил непрерывность клубной истории.
А как у соседей.
Волгоградский «Ротор» продолжает подготовку к новому сезону и вновь теряет игроков основного состава. Правда, на этот раз мы говорим о самой крупной продаже в новейшей истории клуба. По данным портала Transfermarkt, за переход левого защитника Глеба Шильникова «Пари НН» заплатил 585 тысяч евро. К уровню подготовки доморощенных футболистов в Волгограде давно были претензии, и вот свой воспитанник помог пополнить клубную казну. По словам генерального директора «Ротора» Андрея Кривова, вырученные деньги могут быть использованы уже в этом трансферном окне.
— Селекционный отдел следит и за иностранными футболистами. В ближайшее время их в команде не будет, но зимой они могут появиться, — сказал Кривов. — Мы до сих пор ведем переговоры по Вячеславу Бардыбахину и Имрану Азнаурову. И вот-вот в их командах нам дадут ответ, готовы ли этих ребят продать. Большое количество футболистов у нас на просмотре, в основном молодежь. Нам точно нужны правый защитник, нападающий и крайний полузащитник. Проблема в том, что чемпионат стартует 11 июля, а заявка в РПЛ закрывается 12 сентября. И мы перед выбором: зайти в сезон в усеченном составе и ждать усиления от тех, кто не устроился в Премьер-лиге, или договариваться с теми, кто сейчас на рынке.
Задача на предстоящее первенство будет сформулирована в зависимости от качества комплектации состава. Как подчеркнул Андрей Кривов, в минувшем сезоне размер бюджета «Ротора» был лишь восьмым-десятым в лиге. Сейчас рынок разогрет, зарплаты растут, что создает трудности в рекрутинге.
За счет высокой посещаемости волгоградский клуб покрыл 23 процента расходов на первую команду. В новом сезоне цены на билеты станут дороже. Идет также поиск спонсоров.
Между тем.
В начале июля произошли существенные изменения в регламенте, которые заметно скажутся на комплектовании всех команд. РФС отменил требование иметь на поле хотя бы одного игрока не старше 21 года. Лимит на молодых футболистов действовал несколько лет и не дал желанного результата. А вот зарплаты лимитчиков были искусственно раздуты. Юные игроки получали больше более опытных и мастеровитых, просто потому что квалифицированных спортсменов нужного уровня не так много. А для успешного выступления все-таки важно иметь на поле лучших.