Краснодарский футбольный клуб потерял профессиональный статус

— Селекционный отдел следит и за иностранными футболистами. В ближайшее время их в команде не будет, но зимой они могут появиться, — сказал Кривов. — Мы до сих пор ведем переговоры по Вячеславу Бардыбахину и Имрану Азнаурову. И вот-вот в их командах нам дадут ответ, готовы ли этих ребят продать. Большое количество футболистов у нас на просмотре, в основном молодежь. Нам точно нужны правый защитник, нападающий и крайний полузащитник. Проблема в том, что чемпионат стартует 11 июля, а заявка в РПЛ закрывается 12 сентября. И мы перед выбором: зайти в сезон в усеченном составе и ждать усиления от тех, кто не устроился в Премьер-лиге, или договариваться с теми, кто сейчас на рынке.