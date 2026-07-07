Глава СК РФ Бастрыкин потребовал доклад об аварийном мосте в Пермском округе

Следственное управление СК РФ по Пермскому краю организовало процессуальную проверку по размещенной в соцсетях информации о нарушении прав жителей села Кояново под Пермью. Единственный автомобильный мост на тракте Юговском длительное находится в аварийном состоянии.
Мост ведет к домовладениям, его асфальтовое покрытие деформировано, на поверхности образовались повреждения и неровности. Ненадлежащее состояние моста представляет опасность, затрудняет движение личного и специального транспорта.
Многочисленные обращения жителей села в Пермском округе в различные инстанции результатов не принесли, мер к организации ремонтных работ не принимается.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю краевого подразделения ведомства доложить о ходе и результатах процессуальной проверки, принимаемых мерах к реализации прав жителей на качественную транспортную инфраструктуру.
«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщила пресс-служба краевого СУ СК РФ.