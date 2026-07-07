Круглосуточные группы могут появиться в детских садах Петербурга

«Я многодетный отец и хорошо понимаю, как часто в сутках не хватает времени: надо и за детьми следить, и деньги зарабатывать, и быт поддерживать. А когда мама или отец воспитывают ребёнка одни, на них ложится двойная нагрузка. Здесь помощь государства нужна не только в виде выплат, но и в качестве дополнительных возможностей», — цитирует слова председателя ЗакСа «Петербургский дневник».