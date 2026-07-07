Круглосуточные группы могут появиться в детских садах Петербурга

В Петербурге обсуждают новые меры поддержки одиноких родителей. Об этом заявил спикер городского парламента Александр Бельский, отметив, что одиноким мамам и папам, помимо выплат, нужны дополнительные возможности, чтобы совмещать работу и воспитание детей.
«Я многодетный отец и хорошо понимаю, как часто в сутках не хватает времени: надо и за детьми следить, и деньги зарабатывать, и быт поддерживать. А когда мама или отец воспитывают ребёнка одни, на них ложится двойная нагрузка. Здесь помощь государства нужна не только в виде выплат, но и в качестве дополнительных возможностей», — цитирует слова председателя ЗакСа «Петербургский дневник».
Речь идёт о создании круглосуточных групп в детских садах и развитии ясельных групп. Как отметил Бельский, сейчас в Петербурге работают почти 2,5 тысячи групп для детей раннего возраста, которые посещают свыше 43 тысяч малышей до трёх лет. В 2026—2027 учебном году дополнительно откроются 83 ясельные группы.
«Что касается круглосуточных групп, такая возможность в Петербурге также предусмотрена. Пока мы не видим массового запроса родителей на этот формат, но если потребность будет расти, город, конечно, будет на неё реагировать», — заключил парламентарий.