В Нижегородской области введен ряд мер по ситуации с бензином

В Нижегородской области введен ряд мер по урегулированию ситуации с бензином. Об этом в своем канале в «Макс» сообщил губернатор Глеб Никитин.
Глава региона провел оперштаб по ситуации с топливом. По его итогам был принят ряд решений. В частности, увеличиваются объемы поставок на заправки со стороны крупных нефтяных компаний, а лимит отпуска бензина ограничат до 40 литров в одни руки. На ряде АЗС должны разрешить заправку топлива в канистры, чтобы обеспечить им водный транспорт и средства механизации.
Кроме того, власти определят в регионе пилотную территорию, где будут продавать бензин по QR-кодам. После отладки системы при необходимости практику распределят на всю область. Также сейчас прорабатывается возможность отпуска бензина на АЗС по четным и нечетным дням для машин с разными госномерами.
При этом в правительстве обещают удвоить продажу бензина на АЗС в воскресенье.
«При соблюдении поставщиками решений штаба можно рассчитывать на балансировку рынка в ближайшие дни», — написал Глеб Никитин.
Он попросил нижегородцев отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и заверил, что в нижегородском правительстве делают все возможное для скорейшего насыщения рынка.