В Нижегородской области введен ряд мер по ситуации с бензином

Кроме того, власти определят в регионе пилотную территорию, где будут продавать бензин по QR-кодам. После отладки системы при необходимости практику распределят на всю область. Также сейчас прорабатывается возможность отпуска бензина на АЗС по четным и нечетным дням для машин с разными госномерами.