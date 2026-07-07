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СК проверяет информацию о нарушении жилищных прав ветерана из Ростовской области

Председатель Следственного комитета России поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, связанного с нарушением жилищных прав ветерана боевых действий в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК.

Источник: Коммерсантъ

Председатель Следственного комитета России поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, связанного с нарушением жилищных прав ветерана боевых действий в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК.

По данным, которые распространяют СМИ, врач-терапевт ростовской городской поликлиники на протяжении длительного времени не может получить положенное ему жилье. Отмечается, что, несмотря на возбуждение уголовного дела, проблема ветерана так и не разрешилась.

Помимо отчета о ходе расследования, также следственному управлению поручено доложить о мерах, принятых для восстановления прав ветерана.