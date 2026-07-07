В поселке Ровно-Владимировка Самарской области построят новый медпункт

Новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) построят в поселке Ровно-Владимировка Самарской области, сообщили в администрации Волжского муниципального района. Работы стартовали по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».
Будущий объект войдет в структуру Волжской районной клинической больницы и заменит старое помещение, где сейчас оказывают первичную медицинскую помощь. Он будет обслуживать жителей поселка Ровно-Владимировка и близлежащего населенного пункта Культура.
Всего к ФАПу прикрепят около 470 человек, в том числе детей. В медпункте создадут зону ожидания, кабинет приема и служебные комнаты для персонала. Кроме того, в учреждении установят кондиционеры.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.