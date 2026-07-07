Губернатор Алексей Беспрозванных ввел режим повышенной готовности из-за шторма в Калининградской области. Режим начнет действовать с 20:00 7 июля. Об этом глава региона написал в соцсетях.
«Все службы переходят в режим готовности к реагированию на ЧС. В случае возможных последствий это позволит оперативно приступать к их ликвидации: аварии на сетях, падение деревьев, металлоконструкций и другие опасные ситуации», — пояснил губернатор.
По данным МЧС, ветер будет достигать до 34 м/с, волны в Балтике — до 5 метров.
Будьте внимательны! Берегите себя!
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