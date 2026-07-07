Крымчанам предложили отдохнуть по акции

Участниками акции выступили гостевые дома, входящие в Ассоциацию гостевых домов Крыма. Максимальная стоимость номера для местных жителей — не более 2,5 тысяч рублей в сутки. Забронировать номер можно на одну ночь и более через сайт организации. Для получения скидки при бронировании нужно ввести промокод: «КРЫМ».