В Камышине с грубой ошибкой написали объявление о запрете для малышни

Жителей города Камышина возмутил запрет для местной малышни. На входе в городской парк Победы разместили объявление о том, что детям настрого запрещено забираться в установленные здесь на всеобщее обозрение танки и самолеты.
Причина ограничения не называется, не указывается и статья административного кодекса, в соответствии с которой нарушителям грозит штраф в размере пять тысяч рублей. В КОаП РФ такая ответственность предусмотрена только за ряд весьма серьёзных нарушений, по большей части связанных с несоблюдением правил дорожного движения.
Однако горожане негодуют не только по поводу самого запрета, но и потому, что на плакате допущена вопиющая ошибка.
«Форма глагола “залазить” — просторечие. Использовать его в литературном тексте можно разве что для того, чтобы продемонстрировать речь малограмотного человека. Для этого объявления один человек писал текст, другой его утверждал, третий набирал для печати. И никто из них не знает, что единственно верное слово в данном контексте: залезать?» — недоумевают камышане.
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