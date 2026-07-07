В Камышине с грубой ошибкой написали объявление о запрете для малышни

«Форма глагола “залазить” — просторечие. Использовать его в литературном тексте можно разве что для того, чтобы продемонстрировать речь малограмотного человека. Для этого объявления один человек писал текст, другой его утверждал, третий набирал для печати. И никто из них не знает, что единственно верное слово в данном контексте: залезать?» — недоумевают камышане.