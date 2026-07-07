Камеры видеонаблюдения появились на нижегородских кладбищах

К сожалению, вандализм на кладбищах является распространенной проблемой. Так, например, в мае на Ново-Сормовском кладбище неизвестные сожгли венки на могилах ветеранов Великой Отечественной Войны, а позднее в Выксе подростки разгромили 50 более надгробий. На погостах, оборудованных видеонаблюдением, будет проще отследить и наказать вандалов.