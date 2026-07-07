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Трамваи в Евпатории снова вышли на маршруты 7 июля

Движение трамваев в Евпатории восстановили после утреннего отключения.

Источник: Аргументы и факты

В Евпатории восстановили движение трамваев. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Утром 7 июля, напомним, трамвайный подвижной состав не выходил на маршруты из-за отсутствия электроснабжения. Теперь движение возобновлено.

Напомним, из-за аварий, произошедших в результате атак БПЛА ВСУ, в Крыму остаются без электроснабжения населенные пункты в нескольких регионах полуострова.

Ранее мы писали, что в Крыму заработал аварийный роуминг. Операторы запустили услугу, которая позволяет телефону автоматически подключаться к доступной сети в случае ограничения основной. Для этого нужно включить в настройках функцию «Роуминг данных». При этом связь работает в обычном режиме: тарифы, услуги, стоимость звонков, СМС и интернета остаются без изменений.

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