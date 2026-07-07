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В Казани отремонтируют улицу Можайского

Специалисты приведут в порядок участок протяженностью около 500 метров.

Улицу Можайского отремонтируют в Казани, сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан. Работы проходят при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Специалисты приведут в порядок участок протяженностью около 500 метров с двумя полосами движения. Они уложат верхний слой покрытия из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона. Общая площадь нового покрытия составит более 4 тыс. кв. м.

Помимо этого, приведут в порядок тротуары общей площадью 1460 кв. м. Также заменят 980 пог. м дорожного бортового камня и столько же тротуарного бортового камня. Также на улице установят четыре дорожных знака, нанесут разметку, смонтируют 50 пог. м пешеходных ограждений и один остановочный павильон.

Специалисты уже демонтировали люки смотровых колодцев, провели фрезерование асфальтобетонного покрытия и заменили дорожные бортовые камни. Кроме того, рабочие частично отремонтировали тротуары, заменили тротуарные бортовые камни и устроили выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия на проезде. Общая строительная готовность объекта составляет 71%.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.