В Казани отремонтируют улицу Можайского

Помимо этого, приведут в порядок тротуары общей площадью 1460 кв. м. Также заменят 980 пог. м дорожного бортового камня и столько же тротуарного бортового камня. Также на улице установят четыре дорожных знака, нанесут разметку, смонтируют 50 пог. м пешеходных ограждений и один остановочный павильон.