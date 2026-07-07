Мы стали отправляться в постель чаще. Но хорошо ли это?

А еще теперь людям важнее не количество секса, а его качество. Правда, тут динамику отследили не за 20 лет, а всего за 5. И если в 2021 году 19% выбирали ежедневную разрядку, а 47% проголосовали за несколько раз в неделю, то сейчас каждый день нужно только 9% респондентам, а несколько раз в неделю — 36%. И в этом вопросе, к слову, почти нет отличий в ответах представителей разных поколений. Кроме того, за пять лет в четыре раза сократилось число тех, кто не сможет прожить без партнера довольно долгое время: раньше таких было 25%, теперь только 6%. Видимо, люди научились наконец сублимировать, ну или поняли, что секс ради секса или, как говорят, для здоровья, — обычно так себе затея, а выбор между чем-то плохим или его отсутствием не выбор вообще.