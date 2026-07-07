Лантратова рассказала об установлении судьбы военных, пропавших без вести

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Аппарат российского омбудсмена совместно с Минобороны РФ в июне установил судьбу 91 военнослужащего, пропавшего без вести на СВО, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
Лантратова отметила, что ее аппарат подвел итог совместной работы с Минобороны России за июнь по розыску пропавших, обмену и поддержке семей участников СВО.
«Наш аппарат принял более 9,5 тысяч обращений по теме СВО. Совместно с Минобороны России удалось установить судьбу 91 военнослужащего, по 342 обращениям удалось добиться положительных решений от госорганов по медицине, социальным выплатам и оформлению документам», — написала Лантратова в своем канале на платформе «Макс».