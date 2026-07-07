В библиотеку Николаевска Волгоградской области поступили новые книги

Более тысячи новых книг поступило в фонд Центральной районной библиотеки Николаевского района в Волгоградской области по нацпроекту «Семья». Об этом сообщили в городском центре информационного и материально-технического обеспечения.
Среди книжных новинок — классика, художественная и научно-популярная литература современных отечественных и зарубежных авторов. Кроме того, читателям станут доступны ресурсы Национальной электронной библиотеки.
Также в ближайшее время в библиотеку привезут 50 новых стеллажей, модульные диваны, столы и современное электронное оборудование: компьютеры, МФУ, акустическую систему, проектор и мультимедийный экран. При этом в библиотеке появятся система навигации, безбарьерные входные конструкции, специализированное рабочее место с компьютером, адаптированная книжная продукция и оборудованное санитарное помещение для посетителей с ограниченными возможностями здоровья.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.