В библиотеку Николаевска Волгоградской области поступили новые книги

Также в ближайшее время в библиотеку привезут 50 новых стеллажей, модульные диваны, столы и современное электронное оборудование: компьютеры, МФУ, акустическую систему, проектор и мультимедийный экран. При этом в библиотеке появятся система навигации, безбарьерные входные конструкции, специализированное рабочее место с компьютером, адаптированная книжная продукция и оборудованное санитарное помещение для посетителей с ограниченными возможностями здоровья.