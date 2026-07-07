17-летняя жительница Черняховска обвинена в мошенничестве, краже и оскорблении полицейского

Более того, уже на следующий день оторва в одном из магазинов Черняховска представилась продавцу сотрудником полиции и «под предлогом служебной необходимости» взаля его мобильник. Тот растерялся, сообщил ей пароль от телефона, после чего лжеполицейская через мобильную платежную систему совершила несколько покупок в магазинах Черняховска на 5,6 тыс. рублей.