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Суд в Ростове рассмотрит иск о сбросе стоков в реку Кундрючья и балку Журавка

Природоохранная прокуратура подала в суд в Ростове из-за сброса сточных вод.

Источник: Комсомольская правда

Первомайский районный суд Ростова-на-Дону рассмотрит иск, поступивший из-за сброса сточных вод с превышением норматива. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

Истцом выступает природоохранная прокуратура. Ответчик — одна из коммунальных организаций.

В надзорном ведомстве считают, что при сбросе стоков в реку Кундрючья и балку Журавка были «допущены превышения нормативов допустимого воздействия на водные объекты». Прокуратура требует, чтобы ответчика обязали обеспечить сброс сточных вод без дополнительных рисков для окружающей среды.

Напомним, ранее специалисты назвали возможную причину загрязнения Соленого озера в Батайске.

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