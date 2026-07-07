Суд в Ростове рассмотрит иск о сбросе стоков в реку Кундрючья и балку Журавка

В надзорном ведомстве считают, что при сбросе стоков в реку Кундрючья и балку Журавка были «допущены превышения нормативов допустимого воздействия на водные объекты». Прокуратура требует, чтобы ответчика обязали обеспечить сброс сточных вод без дополнительных рисков для окружающей среды.