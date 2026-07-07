Для части калининградцев изменили сроки отключения горячей воды

Как уточнили в мэрии, станцию выведут на двухнедельную профилактику с 15 июля. В этот период горячее водоснабжение будет отключено у потребителей, проживающих на Московском проспекте, улицах Буткова, Грига, Куприна, Кутаисской, Космической, Литовский вал и ряде других.