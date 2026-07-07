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Для части калининградцев изменили сроки отключения горячей воды

Станцию выведут на двухнедельную профилактику с 15 июля.

Профилактическую остановку районной тепловой станции «Восточная» в Калининграде перенесли на более поздний срок. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Как уточнили в мэрии, станцию выведут на двухнедельную профилактику с 15 июля. В этот период горячее водоснабжение будет отключено у потребителей, проживающих на Московском проспекте, улицах Буткова, Грига, Куприна, Кутаисской, Космической, Литовский вал и ряде других.

Решение о переносе сроков отключения горячей воды приняли из-за большого объема работ на тепловых магистралях, а также увеличения сроков поставки в регион необходимых материалов и оборудования.

По этим же причинам для части потребителей предусмотрен дополнительный период отключения горячего водоснабжения — с 29 июля по 11 августа. Ограничения коснутся домов на улицах Баграмяна, Ботанической, Буткова, Галицкого, Звёздной и Космической.

Уточнить, от какого источника получает горячую воду конкретный дом и в какие сроки запланировано отключение, можно по ссылке.

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