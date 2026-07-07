В Нижнем Куркужине в Кабардино-Балкарии построят новую амбулаторию

Новую врачебную амбулаторию построят в селе Нижний Куркужин Кабардино-Балкарской Республики, сообщили в министерстве здравоохранения региона. Работы проходят в соответствии с целями национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
Действующее здание амбулатории было построено еще в 1936 году. За последние 50 лет в нем не проводился капитальный ремонт. Специалисты уже подготовили площадку и основание под закладку фундамента.
Будущая амбулатория площадью 350 кв. м разместится в центре села, рядом с действующим медицинским учреждением. Она будет рассчитана на обслуживание 3,5 тыс. прикрепленных жителей. Амбулаторию оснастят современным медицинским оборудованием.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.