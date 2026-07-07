Нутрициолог дала совет по питанию для снижения стресса

Вместо этого, добавила нутрициолог, эффективнее внедрять небольшие ежедневные привычки: не пропускать приемы пищи, держать под рукой полезные перекусы (орехи, йогурт, банан), добавлять белок и клетчатку в каждый прием, заранее планировать меню хотя бы на один-два дня, уменьшать количество ультраобработанных продуктов, соблюдать питьевой режим и не есть автоматически «на бегу» или перед экраном.