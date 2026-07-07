Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородская область поднялась на третье место в РФ по внедрению БАС

Нижегородская область заняла третье место среди российских регионов по внедрению беспилотных авиасистем (БАС), сообщили в областном правительстве. За год регион поднялся с 25-й строчки рейтинга Минпромторга РФ, отметил заместитель губернатора Егор Поляков.

Источник: Коммерсантъ

Нижегородская область заняла третье место среди российских регионов по внедрению беспилотных авиасистем (БАС), сообщили в областном правительстве. За год регион поднялся с 25-й строчки рейтинга Минпромторга РФ, отметил заместитель губернатора Егор Поляков.

Основными критериями оценки в рейтинге господин Поляков назвал масштабы применения БАС в экономике, эффективность господдержки, уровень развития инфраструктуры, а также подготовку кадров. Гражданские беспилотники в Нижегородской области применяют в медицине, сельском хозяйстве и городской логистике. Научно-производственный центр БАС региона выпустил 2,5 тыс. БПЛА и свыше 2 тыс. ретрансляторов, уточнили в правительстве.

В 2025 году по программам повышения квалификации в сфере БАС в Нижегородской области подготовили свыше 1 тыс. специалистов, а участниками экспериментального правового режима стали более 40 организаций.

Как писал «Ъ-Приволжье», для тренировочных и учебных полетов беспилотников в Нижегородской области создали 18 специальных зон.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше