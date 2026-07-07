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СК завел дело после массового отравления детей в нижегородском лагере

Нижегородский СК завел уголовное дело после массового отравления детей во время сборов в лагере в Перевозском округе.

Источник: Живем в Нижнем

Нижегородский СК завел уголовное дело после массового отравления детей во время сборов в лагере в Перевозском округе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Напомним, родителей пожаловались на отравление детей во время экологических сборов Подростки рассказали о болях в животе, рвоте, повышении температуры. Некоторые участники сборов пожаловались на нарушение санитарных условий в столовой.

Теперь ситуацией заинтересовались следователи. Проводится расследование по статье о предоставлении небезопасных услуг. Сотрудники СК допрашивают свидетелей, организаторов сборов.

Всем подросткам, которые обратились в больницу, оказана медицинская помощь. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет завел уголовное дело после массового отправления посетителей нижегородского кафе.