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В центре Ростова-на-Дону отключили электричество из-за аварии на сетях

В Ростове-на-Дону в 17:00 произошло технологическое нарушение в электросети. Об этом сообщает пресс-служба «Донэнерго».

Источник: Коммерсантъ

В Ростове-на-Дону в 17:00 произошло технологическое нарушение в электросети. Об этом сообщает пресс-служба «Донэнерго».

Без электроснабжения остались жители и организации в границах переулка Журавлева, улиц Большой Садовой, Социалистической, Краеведческой, переулка Крепостного и улицы Суворова. Ориентировочное время восстановления подачи электроэнергии составляет три часа.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в нескольких населенных пунктах Ростовской области нарушено водоснабжение в связи с авариями и ремонтными работами на водоводах.