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17 лошадей несут службу в нижегородском кавалерийском взводе полиции

Нижегородский кавалерийский взвод действует в период с апреля по ноябрь.

Источник: Нижегородская правда

В кавалерийском взводе полка патрульно-постовой службы УМВД России по Нижнему Новгороду насчитывается 17 служебных лошадей. Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МВД России.

Нижегородский кавалерийский взвод полиции действует в период с апреля по ноябрь, в зависимости от оперативной обстановки в регионе. Полицейские на служебных лошадях охраняют порядок в парках, а также на культурно-массовых и спортивных мероприятиях.

Также сотрудники МВД работают на мототранспорте, чтобы быстрее реагировать на экстренные ситуации в различных районах Нижнего Новгорода.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что три служебные собаки в отставке ищут новых хозяев в Нижегородской области.