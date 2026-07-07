На книги для первоклассников Татарстана выделили 23,3 млн рублей

Книга выпущена на русском и татарском языках и приурочена к Году единства народов России. В ней собраны материалы о традициях, языках, фольклоре и национальных особенностях народов, проживающих на территории республики: татар, русских, чувашей, удмуртов, марийцев и мордвы.
Познакомиться с культурой этих народов помогают интерактивные элементы: посредством QR-кодов читатели могут получить дополнительную информацию — послушать гимн России, почитать сказки, посмотреть мультфильмы о волжских богатырях.
Подарочные книги первоклассникам в Татарстане дарят каждый год. В 2025 году дети получали книгу «Татарстан — фронту», посвященную 80-летию Победы, на издание которой было направлено 18,6 млн рублей. В 2024 году подарком стала книга «Наука — детям».