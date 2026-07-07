На книги для первоклассников Татарстана выделили 23,3 млн рублей

Книга выпущена на русском и татарском языках и приурочена к Году единства народов России. В ней собраны материалы о традициях, языках, фольклоре и национальных особенностях народов, проживающих на территории республики: татар, русских, чувашей, удмуртов, марийцев и мордвы.