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На книги для первоклассников Татарстана выделили 23,3 млн рублей

Все первоклассники школ Татарстана в 2026 году получат в подарок книгу «Дуслык илендә» («В стране дружбы»). На издание тиража из бюджета республики выделено 23,3 млн рублей, об этом сообщает пресс-служба минфина РТ.

Книга выпущена на русском и татарском языках и приурочена к Году единства народов России. В ней собраны материалы о традициях, языках, фольклоре и национальных особенностях народов, проживающих на территории республики: татар, русских, чувашей, удмуртов, марийцев и мордвы.

Познакомиться с культурой этих народов помогают интерактивные элементы: посредством QR-кодов читатели могут получить дополнительную информацию — послушать гимн России, почитать сказки, посмотреть мультфильмы о волжских богатырях.

Подарочные книги первоклассникам в Татарстане дарят каждый год. В 2025 году дети получали книгу «Татарстан — фронту», посвященную 80-летию Победы, на издание которой было направлено 18,6 млн рублей. В 2024 году подарком стала книга «Наука — детям».