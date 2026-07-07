В Магадане благоустроят 6 дворов на улицах Билибина и Полярной

Шесть дворов благоустроят на улицах Билибина и Полярной в Магадане, сообщили в мэрии города. Работы пройдут в соответствии с задачами национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Специалисты приведут в порядок шесть дворовых территорий: три находятся на улице Билибина, еще три — на улице Полярной. Они уложат новый асфальт, установят бордюрный камень, обустроят лестничные сходы, смонтируют ограждения, дорожные знаки и лотки для отведения дождевой и талой воды в канализацию.
«К ремонту специалисты подходят комплексно, чтобы итогом работы стали целостные, продуманные пространства, где все работает вместе — тротуары, озеленение, освещение и удобство для пешеходов», — отметила мэр города Магадана Лариса Поликанова.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.