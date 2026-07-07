В Магадане благоустроят 6 дворов на улицах Билибина и Полярной

Специалисты приведут в порядок шесть дворовых территорий: три находятся на улице Билибина, еще три — на улице Полярной. Они уложат новый асфальт, установят бордюрный камень, обустроят лестничные сходы, смонтируют ограждения, дорожные знаки и лотки для отведения дождевой и талой воды в канализацию.